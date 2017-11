RUG stuurt hernieuwde aanvraag voor China-campus richting Raad

De hernieuwde aanvraag van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voor een campus in China is bijna af. De Universiteitsraad spreekt volgende week over de aanvraag waar nog wel aan wordt gewerkt.

In het 'werkdocument' dat er nu ligt, staan een aantal wijzigingen die aan de bezwaren van de Universiteitsraad tegemoet moeten komen. In augustus werd duidelijk dat er in de raad, bestaande uit studenten en personeel, geen meerderheid voor de plannen was.

Academische vrijheid

In de nieuwe aanvraag is onder meer meer aandacht voor de academische vrijheid. Partijen in de Universiteitsraad en Tweede Kamer hebben daar zorgen over geuit. Het bestuur van de RUG zegt nu toe de vrijheid 'voortdurend te monitoren'.

Ook staan de voordelen voor de universiteit in Groningen beter omschreven. Niet iedereen in de U-raad van overtuigd dat die voordelen er echt zijn.

Kwaliteit onderwijs

Het argument dat de Chinese campus goed is om het dalende aantal studenten in Groningen een halt toe te roepen, is geschrapt omdat dit niet echt te voorspellen is.

'Bovendien bleek dat het argument de indruk kan wekken dat het de RUG gaat om kwantiteit, terwijl het tegenovergestelde waar is: het belangrijkste doel van het project is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.'

Tweede fase

De universiteit heeft besloten de campus alleen verder uit te breiden als de eerste fase met veertien opleidingen succesvol is. Alleen dan 'zal overwogen worden of overgegaan kan worden tot het realiseren van de tweede fase: het realiseren van twintig bachelor en tien masteropleidingen en 10.000 studenten.'

Ook is een strategie opgenomen voor als het hele project mislukt, wat een nadrukkelijke wens is vanuit de Universiteitsraad. 'Hierbij wordt ingaan op de financiële gevolgen van een exit en de praktische gevolgen hiervan voor personeel en studenten van de UGY en de RUG.'

Huidige aanvraag

Volgende week donderdag bespreekt de Universiteitsraad de aanvraag zoals die er nu ligt.

Daaraan is de afgelopen maanden gewerkt door medewerkers van het bestuur en leden van de raad. Het is nog geen definitief document en stemming over de aanvraag kan daarom nog niet. Dat is op zijn vroegst in december.

Lees ook:

- Universiteitsraad beslist alsnog op eigen houtje over Chinese RUG-campus

- Universiteitsraad overweegt referendum over Chinaplannen

- Campusplannen China: 'RUG wordt gegijzeld door Universiteitsraad'

- Bestuur RUG kiest eieren voor geld: nu geen aanvraag voor China