Lopend Vuur: Maak sigaretten maar flink duurder

Een pakje sigaretten is over vier jaar zeker 49 cent duurder. De accijnzen stijgen met 41 cent en daar komt nog eens BTW overheen.

Dat liet de nieuwe staatssecretaris van financiën, Menno Snel, weten op vragen van de Tweede Kamer.

Het kabinet hoopt dat het aantal rokers afneemt door de maatregel. Tegelijkertijd levert de hogere belasting de overheid extra inkomsten op.

Een pakje voor 29 euro

Bijna een kwart van alle Nederlanders rookt. Driekwart daarvan rookt dagelijks. Het duurste land om te roken is Australië. Daar is een pakje sigaretten ongeveer drie keer zo duur als in Nederland. In 2020 moet een pakje daar 29 euro kosten, bedoeld om het roken te ontmoedigen.

