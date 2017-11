Deel dit artikel:











Video: 'Geen lift in de buurt, vandaar maar vanuit een trekker' (Foto: RTV Noord)

In aanloop naar de herindelingsverkiezingen in Westerwolde hebben we alle partijen gevraagd hun partij te promoten in een elevatorpitch. Een filmpje in een lift in de buurt, dat maximaal dertig seconden duurt.

En dat hebben ze gedaan. Al bleek de opdracht om in een lift een filmpje op te nemen voor sommigen nog best wel lastig... Gemeentebelangen Westerwolde - Giny Luth 'Betaalbare sport voor iedereen.' CDA - Herma Hemmen Het CDA is trots op Westerwolde. PvdA - Wietze Potze Iedereen die zorg nodig heeft, moet die zorg ook krijgen. VVD - Pieter Dinkla 'Geen lift in de buurt, vandaar maar vanuit een trekker.' GroenLinks - Rene Kriek e.a. Een heel andere lift dan wij verwachtten. PvdD - Edith van der Horst en Anneke Janse Even een belletje doen in de lift. ChristenUnie - Harm de Vries en Ingeborg Kikkert Eigenlijk heeft de ChristenUnie gewoon twee lijsttrekkers. D66 - Henk Jan Meijer Niet in de lift, maar voor de lift. Lees ook - Verkiezingen in Westerwolde: de partijen en standpunten

