Deel dit artikel:











VIDEO: 'Lift met ons mee voor een goede afwikkeling van aardbevingsschade' (Foto: RTV Noord)

In aanloop naar de herindelingsverkiezingen in Midden-Groningen hebben we alle partijen gevraagd hun partij te promoten in een elevatorpitch. Een filmpje in een lift in de buurt, dat maximaal dertig seconden duurt.

En dat hebben ze gedaan. Al bleek de opdracht om in een lift een filmpje op te nemen voor sommigen nog best wel lastig... SP: Martine Feenstra Lekker swingen in de lift met de SP. PvdA: Thea van der Veen e.a. Bij de PvdA hebben ze een volle bak. VVD: Jaap Borg Bij de VVD is de cameraman stiekem op de eerste verdieping pas ingestapt. Leefbaar Midden Groningen: Nette Kruzenga e.a. Ook bij Leefbaar staan ze gezellig samen in de lift. D66: Gerard Renkema D66 probeert in het filmpje door te liften naar de nummer 1-positie. 'Grijp uw kans.' ChristenUnie: Jan Jakob Boersma De ChristenUnie gaat van beneden naar boven, van boven naar beneden en zet het in het laatste shot nog even allemaal op een rijtje. GroenLinks: Mariet Bosman Bij GroenLinks gaan ze niet in de lift, maar uit de lift. CDA: Erik Drenth Het CDA kon zo snel even geen lift vinden in Midden-Groningen. Gemeentebelangen Midden-Groningen: Hans Haze Gemeentebelangen stapt uit op grote hoogte. Roodgewoon en Seniorenpartij Midden-Groningen De partijen Roodgewoon en de Seniorenpartij Midden-Groningen hebben helaas geen liftfilmpje ingestuurd. Lees ook - Verkiezingen in Midden-Groningen: de partijen en standpunten

- Alles over de Raadsverkiezingen

- Dossier: alles over de herindeling