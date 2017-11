Deel dit artikel:











Bouwkeet gaat in vlammen op (Foto: De Vries Media)

Een bouwkeet bij een bouwterrein langs de P.A. de Rochefortstraat en H. Koningstraat in Wehe-den Hoorn is woensdagochtend in vlammen op gegaan. Ook papierwerk wat zich in de keet bevond heeft de brand niet overleefd.

Hoe de brand precies kon ontstaan is niet bekend. Kacheltje Bouwvakkers die aan het werk waren hoorden opeens een knal, en toen ze opkeken stond de keet in lichterlaaie. Vermoedelijk werd de knal veroorzaakt door een klein kacheltje wat in de keet stond. De bouwvakkers hebben de brandweer gebeld, die het vuur al snel bluste. Beschadigd Naast de afgebrande keet, zijn ook twee andere keten die ernaast stonden beschadigd geraakt. In de keet was niemand aanwezig tijdens het uitbreken van de brand. Door de politie is zowel de P.A. de Rochefortstraat als de H. Koningstraat afgesloten. Bouwplannen In de keet lagen volgens de medewerkers de bouwplannen en –vergunningen. Daarvan is weinig meer over. Op het stuk terrein worden een tiental woningen gebouwd.