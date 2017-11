Apotheek huisartsenpost Martini Ziekenhuis nu ook 's nachts open

De apotheek van de huisartsenpost van het Martini Ziekenhuis is vanaf nu ook 's avonds en 's nachts open. Mensen kunnen er de hele nacht hun medicijnen ophalen.

De apotheek is die tijden alleen bereikbaar voor mensen die met spoed medicijnen op recept nodig hebben.

Verhuizing

De huisartsenpost voor spoedzaken in Groningen staat tot 27 november aan het Damsterdiep. Daarna gaat de post over naar het Martini Ziekenhuis, groter van opzet dan op de huidige locatie. Een nachtelijke apotheek was een van de nieuwe mogelijkheden. Die is er nu.

Spoedtarief

Tijdens de nachtelijke openingstijden geldt een spoedtarief van 45 euro per geneesmiddel. Van 22.00 tot 8.00 uur kan worden geparkeerd op de spoedparkeerplaats, tegenover het voorplein van het ziekenhuis.

