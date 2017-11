Het moet nu echt afgelopen zijn met de zwavelstank

De provincie gaat ESD-SIC in Delfzijl dwingen wat aan de stank te doen. Inwoners van Borgsweer en omgeving klagen al jaren over stank- en andere overlast van de fabriek.

Het bedrijf maakt siliciumcarbide, een slijpmiddel dat bijvoorbeeld in schuurpapier wordt verwerkt. Bij de productie komen soms grote, stinkende stofwolken vrij - zogeheten blazers.

Dat gebeurde bijvoorbeeld in juli dit jaar. Het levert een zwavelstank op die doet denken aan rotte eieren.

Strafmaatregelen

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks): 'We hebben nu door veranderde wet- en regelgeving de mogelijkheid om maatwerkbesluiten te nemen. Dat houdt in dit geval in dat het bedrijf het hele proces moet omschrijven en dan ook moet zien waardoor er wel of geen blazer ontstaat. Dat kunnen we nu opleggen'.

Als het bedrijf zich niet aan de strengere regels houdt, dan kan de provincie strafmaatregelen nemen, bijvoorbeeld een dwangsom opleggen.

