Hiltje Zwarberg wint: NAM moet betalen voor ontruimd huis rand bevingsgebied

Hiltje Zwarberg wint van de NAM. Drie jaar geleden moest zijn huis in Termunterzijl worden ontruimd vanwege bevingsschade. Nu oordeelt de rechter dat de NAM moet betalen.

De uitspraak is belangrijk voor zo'n 1600 gedupeerden die wonen in het buitengebied, buiten de rand van het Groninger gasveld. De woning van Zwarberg ligt namelijk in dit buitengebied.

Bewijsvermoeden: schade wél door bevingen

De NAM ontkende dat de schade van de woning werd veroorzaakt door aardbevingen. De rechtbank oordeelt anders. Ze past het bewijsvermoeden toe; en stelt dat de schade van de gevels, wanden en de onveilige scheefstand van de woning, te wijten zijn aan bevingsschade en dus de NAM.

Jarenlang gevecht

Zwarberg behoort tot een groep van 1600 gedupeerden buiten het bevingsgebied, wiens schadeclaims zijn afgewezen door het bureau Witteveen+Bos. Hij vocht al jaren met de NAM over het erkennen en vergoeden van de schade, die volgens hem wel degelijk aardbevingsschade is. Begin oktober werd hij al in het gelijk gesteld door de Arbiter Bodembeweging.

Nu volgt ook de rechter dat oordeel. Het gasbedrijf moet de woning herstellen op haar eigen kosten. De rechter stelt ook dat de staat de zorgplicht heeft geschonden.

Lees ook:

- De NAM heeft weer het nakijken in Termunterzijl

- Arbiter geeft bewoners buitengebied met schade weer hoop

- 'We hopen dat er rechtvaardig geoordeeld wordt'