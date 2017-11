Deel dit artikel:











Melkveehouder in Wedde mag toch uitbreiden (Foto: Flickr / Equipe Integrada)

De Raad van State keurt in hoger beroep alsnog een verdere uitbreiding van de melkveehouderij van Gert Kruijer in Wedde goed. Dit tot groot verdriet van Natuurvereniging IVN en een tiental gezinnen in Wedderveer.

De tegenstanders kregen eerder de Groningse bestuursrechter aan hun kant. Die zette de vergunning van Kruijer in de ijskast. Van tafel De Raad van State veegde woensdag die uitspraak weer van tafel. 's Lands hoogste bestuursrechtscollege is van oordeel dat de gemeente Bellingwedde geen fouten heeft gemaakt met het toekennen van een omgevingsvergunning. Grondgebonden De Raad is van oordeel dat Kruijer een gewoon grondgebonden melkveehouderij heeft en geen intensieve veehouderij, zoals de tegenstanders en rechtbank beweerden. Ook al blijven de koeien tegenwoordig meestal in de loopstal en huppelen ze zelden meer in de wei, dat betekent nog niet dat Kruiers melkveebedrijf met een varkens- of pluimveehouderij is te vergelijken. Nieuwe loopstal Kruijer beschikt over 150 hectare eigen grond, waarvan hij het gras en ander voer voor zijn koeien van afhaalt. Met de goedgekeurde vergunning kan Kruijer een nieuwe loopstal aan de Hoofdweg Wedderveer bouwen en zijn veebedrijf van bijna 400 naar bijna 600 koeien uitbreiden. Overlast De buren en IVN vonden dat teveel van het goede en menen dat zo'n grote veehouderij niet aan de rand van de bebouwde kom van Wedderveer thuishoort. Zij vrezen een enorme toename van de stank, geluid- en vrachtverkeeroverlast. Volgens de gemeente Bellingwedde valt het reuze mee met al die overlast en past de uitbreiding van de veestapel ruim binnen alle landelijke en provinciale milieunormen.