Minister Wiebes: 'Uitspraak gaswinning is stevig' (update) (Foto: Remko de Waal/ANP)

De vernietiging van de kabinetsbesluiten over de gaswinning in Groningen door de Raad van State is 'een stevige uitspraak', vindt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

Het oordeel van de hoogste bestuursrechter is volgens Wiebes helder: binnen een jaar moet er een nieuw winningsbesluit genomen worden. 'Daarmee gaan wij nu aan de slag', liet de minister weten vanaf de klimaattop in het Duitse Bonn.

Gelijkmatiger oppompen Het vorige kabinet besloot vorig jaar dat de NAM maximaal 24 miljard kuub per jaar uit de Groninger bodem zou mogen halen en verlaagde dat afgelopen voorjaar nog eens naar 21,6 miljard kuub. Maar bij beide besluiten heeft het kabinet niet genoeg oog gehad voor de veiligheid van de Groningers, vindt de Raad van State. Wiebes wilde de gaswinning de komende vier jaar nog wat terugschroeven, naar iets meer dan 20 miljard kuub. Ook wil hij gelijkmatiger gaan oppompen. Debat De Tweede Kamer wil minister Eric Wiebes spreken over de afwijzing door de Raad van State. De Kamer wil van Wiebes weten hoe hij aan de kritiek van de hoogste bestuursrechter tegemoet wil komen. NAM: 'Voelen ons gesteund' De NAM laat in een reactie weten dat ze zich gesteund voelt door de uitspraak van de Raad van State; 'dat het mogelijk is om risico's die gepaard gaan met de gaswinning, in te schatten op basis van modelmatige berekeningen.' 'Hoe tegenstrijdig het ook lijkt, we hebben een gemeenschappelijk belang. Dat belang is veiligheid en duidelijkheid daarover', herhaalt directeur Gerard Schotman van de NAM van wat hij eerder zei in juli.

