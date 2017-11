Provinciale Staten: gele kaart voor Nationaal Coördinator Hans Alders

Provinciale Staten willen unaniem dat Nationaal Coördinator Hans Alders zijn meerjarenplan sneller aanlevert.

Alle partijen zijn boos over het feit dat Alders zijn concept meerjarenplan, met daarin zijn langetermijnplannen voor het aardbevingsgebied, nog altijd niet heeft verstuurd en de deadline hiervoor heeft opgeschoven naar 27 november. De dames en heren politici willen dat ze voortaan minimaal vier weken hebben om het meerjarenplan te kunnen beoordelen.

'Bijna twee keer geel'

'Dit kan zo niet langer', vindt SP-fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek. 'De Nationaal Coördinator heeft vaker uitstel gehad, wij kunnen het plan zo onvoldoende doornemen.'

'Het is bijna twee keer geel voor Alders', stelt fractievoorzitter Gerrit Jan Steenbergen (ChristenUnie). 'We zouden het vandaag behandelen, daar zat een korte voorbereidingstijd bij. Maar vorige week hoorden we dat het weer werd uitgesteld. In het presidium en in de Staten waren we 'not amused'. Wij hebben er recht op, we moeten er iets van vinden, dat kan nu niet.'

Motie van treurnis

Ronald Knegt (CDA) is het eens met Steenbergen. 'We willen wat meer tijd krijgen om de plannen vast te stellen die voor en over Groningen gaan. Alders moet ons wel goed betrekken.'

Fractievoorzitter Bram Schmaal (Groninger Belang) gaat iets verder. 'Of dit een motie van treurnis richting Alders is? Zo zou je het kunnen zeggen' ,stelt hij. 'Het wordt constant gerekt, en het is nu cruciaal dat we zelf de regie gaan pakken en zeggen: 'meneer Alders, dit accepteren we niet'.'

Nieuwe deadline

Alders krijgt nu iets meer tijd om zijn meerjarenplan alsnog richting de leden van Provinciale Staten te sturen. Mocht Alders hier opnieuw niet in slagen, dan is Steenbergen helder.

'Als het niet lukt, hebben we 13 december weer een Statenvergadering, en dan moeten we ons eens flink achter de oren krabben wat wij met het instituut Nationaal Coördinator en het meerjarenplan willen.'

