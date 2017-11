Deel dit artikel:











Jongerencentrum blijkt illegale coffeeshop: werkstraffen opgelegd

Was het een liefdadigheidsinstelling of een illegale coffeeshop die op 25 augustus 2015 werd door de politie werd ontmanteld aan de Vaart in Assen?

Het antwoord op die vraag was voor de officier van justitie woensdag duidelijk: er werd in softdrugs gehandeld zonder vergunning. De rechter veroordeelde een van de eigenaren, een 43-jarige man uit Delfzijl, tot tachtig uur werkstraf. Ook moet hij de winst van naar schatting 21.000 euro terugbetalen aan de staat. Zijn jongere broer (27) uit Hoogezand, die er als verkoper werkte, kreeg veertig uur werkstraf. Jongerencentrum De 43-jarige man richtte begin 2015 met een paar anderen een stichting op op het adres aan de Vaart. Zijn idee was dat het een jongerencentrum zou worden waarvan de klanten die lid werden tegen betaling softdrugs konden kopen. De opbrengst wilde de man uit Delfzijl naar eigen zeggen naar de kinderafdeling van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen brengen. Hij wilde volgens zijn advocaat Fred Kappelhof aanvankelijk een legale coffeeshop beginnen, maar dat stond de gemeente niet toe, omdat Assen al een coffeeshop had en er maar één wordt gedoogd. Veel klanten De politie startte een onderzoek naar de handel en wandel in het pand aan de Vaart, nadat er anonieme meldingen over drugshandel binnenkwamen. Uit observaties van de politie bleek dat dagelijks zo'n tachtig tot negentig klanten in en uit liepen. Sommigen met een joint tussen de lippen. De politie stuurde een pseudokoper naar de zaak, die er ook met softdrugs vandaan kwam. Bij de inval op 25 augustus lag er negenhonderd gram softdrugs in het pand. De stichting bleek bijna vijfhonderd leden te hebben. De 43-jarige man en zijn broertje werden in de zaak opgepakt. Hoewel de oudste van de twee bij de politie niks wilde zeggen, bekende hij in de rechtszaal wel dat hij drugs verkocht. Zijn jongere broer kwam niet opdagen. Stroman Volgens advocaat Kappelhof was de 43-jarige verdachte niet de grote man achter de stichting, maar alleen een stroman, die op de winkel paste. 'Hij wilde met een jongerencentrum iets goeds doen, maar hij heeft zich door anderen laten misleiden en misbruiken.'