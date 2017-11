Noord Vandaag: 'Wij hebben ons recht gehaald tegen de Staat der Nederlanden'

Een enorme opdoffer voor het kabinet en grote vreugde bij Groningers. De Raad van State, het hoogste rechtsorgaan van ons land, heeft de gaswinningsbesluiten vernietigd. De minister van Economische Zaken heeft een jaar de tijd om met een nieuw gaswinningsbesluit te komen. Dat en meer in Noord Vandaag.

Commissaris van de Koning René Paas vindt dat nu het moment is gekomen om iets te doen. 'Het land is totaal uit het lood geslagen door de manier waarop hier gas wordt gewonnen. Wij hebben niet alleen gelobbyd, maar ook geprocedeerd. Dat betekent dat wij bij de rechter hebben aangeklopt om ons recht te halen tegen de Staat der Nederlanden. Dat wil je niet te vaak doen. Wij willen met de nieuwe minister op zo'n manier overleggen dat hij recht doet aan de belangen van Groningers.' Vanaf 01:22

Verder in Noord Vandaag:

- Ook voor Hiltje Zwarberg uit Termunterzijl is het een feestdag. Drie jaar nadat hij zijn woning noodgedwongen moest verlaten, heeft Zwarberg alsnog gelijk gekregen. De schade aan zijn woning is wel degelijk het gevolg van bevingen, aldus de rechtbank. En dus moet de NAM betalen. 07:48

- Het is de week van de werkstress. En juist nu komt naar buiten dat steeds meer mensen last hebben van een burn-out. Kim Oosterhof is herstellende van een burn-out en ze neemt ons mee in haar wereld. Psychiater Carl Blijd geeft tips om een burn-out te voorkomen. 08:47

- Volgende week zijn de herindelingsverkiezingen in de nieuwe gemeenten Midden-Groningen en Westerwolde. Voor deze verkiezingen is landelijk weinig aandacht, dus helpen wij de partijen om zo veel mogelijk mensen naar de stembus te trekken. Ze kregen de opdracht om een 'elevator pitch' te maken: een kort filmpje in een lift waarin ze hun standpunten duidelijk maken. Maar wat verstaan wij eigenlijk onder een 'lift'? 15:52

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.