Commissaris van de Koning Paas: 'Dit gaat over inwoners en grondrechten' (update)

De Groninger Commissaris van de Koning René Paas is heel tevreden met de uitspraak van de Raad van State. Die veegde woensdagochtend de twee meest recente gaswinningsbesluiten van tafel.

Minister Eric Wiebes moet dus terug naar de tekentafel. 'Het is heel belangrijk dat de Raad van State tegen de minister zegt dat dit niet kan. De Raad vindt dat risico's niet genoeg zijn meegewogen en dat dit dus een slecht besluit is', aldus Paas.

Winningsniveau omlaag

Volgens de CdK is er maar één besluit mogelijk voor de minister na deze uitspraak. Het winningsniveau moet omlaag. 'Wij kunnen ons niet anders voorstellen dan dat minister gaat zeggen: ik neem de risico's mee in mijn besluit. Het gaat over inwoners van Nederland en grondrechten. Hij moet iets doen aan het winningsniveau.'

Veiligheidsrisico's

Maar hoe groot zijn de risico's voor de inwoners van Groningen? Paas: 'Hoe groot die zijn, kan niet direct worden vastgesteld, maar dan moet je het zekere voor het onzekere nemen en minder winnen'.

De Raad van State bevestigt volgens de CdK dat het dan heel slecht is om voor zo'n lange termijn een besluit vast te leggen.

Vertrouwen in Wiebes

Ook burgemeester van Groningen, Peter Den Oudsten, benadrukt dat de ontstane situatie rondom de gaswinning een hoge urgentie heeft gekregen: 'Ik weet van Wiebes dat hij echt serieus aan het kijken is om tot een fundamenteel nieuwe aanpak te komen.'

Den Oudsten toont vertrouwen in een snelle aanpak: 'We weten nu zeker dat er op korte termijn sprake kan zijn van een nieuwe benadering en dat er binnen een jaar een nieuw voorstel moet zijn van.'

'Baanbrekend'

Paas noemt het de zoveelste 'baanbrekende uitspraak' in het gaswinningsdossier. 'De vorige keer moest het winningsniveau acuut omlaag. Nu is er een uitspraak die recht doet aan de veiligheid van de inwoners van deze provincie.'

Vraag is wat de volgende stap voor de provincie is. 'We hebben niet alleen gelobbyd, maar ook geprocedeerd. Dat betekent dat wij bij de rechter zijn geweest om ons gelijk te halen. Dat willen we niet te veel doen. We willen nu met minister in gesprek. Dit is het moment om er wat aan te doen.'

