Meer banen verwacht in Groningen

Er zullen de komende vijf jaar meer vacatures in de arbeidsmarktregio Groningen ontstaan.

Dat blijkt uit het onderzoeksproject Baanopeningenmonitor van de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met regionale werkgevers.

Meer personeel

Deelnemende bedrijven verwachten over vijf jaar samen 1,6 procent meer personeel nodig te hebben dan nu het geval is. De vacatures worden beschikbaar omdat zittende werknemers met pensioen gaan. Daarnaast is er sprake van natuurlijk verloop.

ICT

Vooral voor ICT-beroepen, zoals softwareontwikkelaar, zullen nieuwe mensen nodig zijn. De komende jaren is er ook meer behoefte aan werknemers in de technische sector, zoals procestechnici en werktuigbouwkundige ingenieurs.

