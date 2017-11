Rekenkamer: Inwoners gemeente Groningen steeds beter betrokken bij besluiten

De gemeente Groningen betrekt burgers steeds beter bij besluiten en projecten.

Dat stelt de Rekenkamercomissie in een onderzoek naar de burgerbetrokkenheid in Groningen.

Verbeterpunten

Er is onder andere gekeken naar wat de gemeente Groningen doet aan het organiseren van activiteiten waarin burgers kunnen aanhaken. Ook is getoetst of eerdere verbeterpunten daadwerkelijk zijn aangepakt.

Cases

De Rekenkamer onderzocht vier projecten: 'Leefstraten' (waarbij bewoners zelf hun straat inrichten met medewerking van de gemeente), 'Woldringlocatie' (de ontwikkeling van een woonlocatie langs de westelijke ringweg), Wijkbedrijf Selwerd (initiatief om wijkideeën samen te brengen en ruimte te bieden voor startende ondernemers) en het opknapproject van het Coenderspark in Stad.

Gebiedsgericht werken

De conclusie is dat Groningen een 'realistisch besef' heeft van haar plek in de samenleving maar dat er 'consequenter geleerd kan worden' door de verschillende participatietrajecten beter te evalueren.

De gemeenteraad bespreekt binnenkort de conclusies van het onderzoek.

Lees ook:

- LED-lampjes moeten zebrapaden Groningen veiliger maken