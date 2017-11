Spoeddebat aardwarmteproject zonder gevolgen voor wethouder

Wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) geeft toe dat hij de gemeenteraad had moeten informeren over de kritiek op het Traffic Light System (TLS), het veiligheidssysteem van het aardwarmteproject.

Dat zei de wethouder woensdagmiddag tijdens het spoeddebat over het aardwarmteproject in Groningen. Dat verder geen gevolgen had voor de positie van de wethouder.

'Ontbrekend op de sheet'

De wethouder heeft de kritiek op het veiligheidssysteem niet overgebracht omdat het niet op het door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aangeleverde sheet stond. Op de sheet stonden de slotconclusies van het gesprek op 28 augustus tussen SodM en WarmteStad. Die sheet gebruikte de wethouder om de raad op 27 september te informeren.

'Het neemt niet weg dat ik graag achteraf de scherpte had gehad om te denken: het TLS zat er niet bij, daar moeten we het nog over hebben', vervolgt hij.

Wist de wethouder dat TLS niet deugde?

Het was coalitiepartij PvdA die vragen stelde over de situatie rondom het veiligheidssysteem. Het zogenoemde Traffic Light System (TLS). 'Wist het college dat het systeem niet deugde volgens SodM? Voor alle fracties is het TLS-systeem reden geweest om in te stemmen met geothermie', aldus raadslid Jan Pieter Loopstra.

Het veiligheidssysteem zou al voordat er sprake is van een aardbeving door toedoen van geothermie alarm slaan en stoppen met het oppompen van warm water. Door dat systeem zou een beving door geothermie niet mogelijk zijn.

Onafhankelijk onderzoek

ChristenUnie, 100% Groningen, Stadspartij, SP en het CDA hebben tijdens het debat al aangekondigd een uitgebreid onafhankelijk onderzoek te willen over de gang van zaken rondom het aardwarmteproject.

Coalitiepartij PvdA sprak zich vooralsnog niet uit voor zo'n onderzoek, maar laat wel weten dat het een mogelijkheid is. Steun van een coalitiepartij is wel nodig om een meerderheid te krijgen voor een onderzoek.

Vroegtijdig zorgen over aardwarmte

Het spoeddebat van woensdagmiddag is aangevraagd door de coalitiepartijen VVD en PvdA. Het debat is aangevraagd nadat afgelopen vrijdag gespreksverslagen tussen gemeente, WarmteStad en Staatstoezicht op de Mijnen geopenbaard zijn. Daaruit bleek dat SodM al in een vroegtijdig stadium zorgen had over het winnen van aardwarmte onder de stad. Die zorgen gingen onder meer over bevingsgevaren en de kans op een veilige winning van warm water.

Welles-nietes

Volgens wethouder Gijsbertsen is er pas kritiek geuit in het rapport Staat van de Sector dat op 13 juni verscheen; dat rapport is gemaakt door de toezichthouder. SodM zegt dat de gemeente eerder op de hoogte is gebracht van de zorgen rondom het traject. De wethouder noemt het 'een vervelend welles-nietes-spelletje.' Hij zegt namelijk geen informatie te hebben verzwegen.

