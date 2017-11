Haasje voor Sergio Padt blijft uit: 'Ik hield zelf minder rekening met mijn debuut'

Als de stand het toelaat, debuteert Sergio Padt waarschijnlijk voor Oranje. Dat liet bondscoach Dick Advocaat dinsdag voor het oefenduel tegen Roemenië doorschemeren in de media. Zover kwam het, helaas voor de doelman, niet.

De kans op het zogeheten haasje, een aandenken dat iedere Oranje-debutant van de KNVB ontvangt, leek voor Padt toe te nemen na de rust. Binnen een uur leidde Nederland met 0-2 in Boekarest, maar van een invalbeurt kwam het niet. Padt kan zich er niet druk om maken.

'Droom die uit zou komen'

'Wat er in de media te lezen viel, zijn geluiden die in de buitenwereld ontstaan. Zelf heb ik er niets over gehoord, dus hield ik ook minder rekening met mijn Oranje-debuut. Al is het natuurlijk wel een droom die uit zou komen', laat Padt een dag na de 0-3 zege van Oranje weten.

Hoopvol

Voor Advocaat was het duel tegen Roemenië zijn laatste interland. Padt hoopt dat hij ook door de nieuwe bondscoach wordt opgeroepen. 'Elk moment in Oranje is mooi, al is het maar vijf minuten. Ik krijg al kippenvel bij de gedachte dat ik nog eens mijn debuut mag maken', klinkt het hoopvol.

Ontspannend

De aanvoerder van FC Groningen keert met een goed gevoel terug bij zijn club. 'Ik neem een hoop ervaring mee terug naar Groningen, alleen maar goed voor mijn ontwikkeling. Als je met je club in een mindere fase zit, werkt zo'n interlandbreak ontspannend. Dat voelt goed richting de belangrijke wedstrijd tegen Vitesse.'

