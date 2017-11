LED-lampjes moeten zebrapaden Groningen veiliger maken

LED-lampjes in het wegdek. Dat moet een aantal zebrapaden in de stad Groningen veiliger maken.

De verlichting wordt aangebracht bij elke streep in het zebrapad, en wordt gericht op de automobilisten die de streep zo vanaf 500 meter afstand moeten zien. Andere, minder felle lichtjes, moeten voetgangers een vorm van begeleiding geven.

De LED-verlichting moet in zijn geheel op zonne-energie werken. Bovendien moet de verlichting net zo hoog zijn als het wegdek. Er ontstaan dus geen eextra verhogingen.

Beijum en Vinkhuizen

Het gaat om een proef op oversteekplaatsen, op de Amkemaheerd in Beijum en de Diamantlaan in de wijk Vinkhuizen. Het experiment komt voort uit bijeenkomsten in de buurt, waarbij veiligheid een thema was.

