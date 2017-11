Deel dit artikel:











Nu live: Donar - Bosna (Foto: RTV Noord)

De basketballers van Donar moeten woensdagavond in MartiniPlaza winnen van KK Bosna uit Sarajevo om een reële kans te houden op de volgende ronde in de Europe Cup. De wedstrijd wordt live uitgezonden via de website van RTV Noord.

De Groningers verloren de laatste twee (uit)wedstrijden en staan derde in de poule, net achter Le Portel (Fra) en Giants Antwerp (Bel). Met nog twee duels te spelen in de groep moet het team van coach Erik Braal winnen om plaatsing voor de volgende ronde in eigen hand te houden. Bosna KK Bosna verloor alle vier gespeelde duels in de poule. De Bosniërs verloren eerder in eigen huis met 29 punten verschil van de Groningers (43-72). Live De wedstrijd begint woensdagavond om 19.30 uur en is te volgen via onderstaande stream. Het commentaar wordt verzorgd door verslaggever Karel-Jan Buurke en oud-Donar coach Glenn Pinas. Bekijk hier de livestream.