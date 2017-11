Stripmuseum hoeft niet te verkassen, ondanks absurd lage huur

Het Stripmuseum in Groningen hoeft voorlopig niet uit het pand aan de Westerhaven. Dat heeft de rechtbank in Groningen besloten.

Volgens de rechtbank kan het huurcontract met verhuurder Libéma pas worden opgezegd op het moment dat het Groninger Forum klaar is.

Verhuizing schuift door

Volgens Libéma was er sprake van een huurcontract van drie jaar en loopt het dit jaar af. Het Stripmuseum kan echter pas verhuizen op het moment dat Forum af is en staat dat ook in het contract.

Door de vertraging bij de bouw van het Forum kan die verhuizing pas in 2019 plaatsvinden.

'Absurd lage huur'

Verhuurder Libéma wil van het Stripmuseum af, om het pand te kunnen verkopen. Het Stripmuseum betaalt volgens de advocaat van de verhuurder ook nog eens een 'absurd lage huur' van tien euro per vierkante meter, terwijl honderdtwintig euro normaal is.

Deze huurprijs is volgens Libéma zo laag gesteld, omdat het om maximaal drie jaar zou gaan. Inmiddels is er belangstelling van kopers voor het pand en wil Libéma de huurder weg hebben.

