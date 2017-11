Rode cijfers voor FC Groningen: 'Dit is een ongewenste situatie'

FC Groningen schrijft over het afgelopen seizoen rode cijfers. Hoewel er al rekening was gehouden met het verlies van bijna anderhalf miljoen euro, spreekt Hans Nijland toch van een 'ongewenste situatie.' Dat communiceert FC Groningen woensdag op haar website.

De Trots van het Noorden heeft over het seizoen 2016-2017 een negatief operationeel bedrijfsresultaat gerealiseerd van 497.000 euro. Omdat hierover ook nog belastingen worden geheven, wordt het totaalbedrag driemaal zo hoog.

In overeenstemming

De rode cijfers komen niet als donderslag bij heldere hemel. Dat FC Groningen negatieve cijfers moest schrijven was al aangekondigd op de jaarlijkse persdag in augustus. Daarnaast is het negatieve bedrag volgens FC Groningen overeenstemming met de begroting.

Licht in de tunnel

'De cijfers zijn grotendeels in overeenstemming met de begroting en dus zijn we niet voor verrassingen komen te staan', verklaart Nijland. Desondanks ziet hij ook weer licht aan het einde van de tunnel. 'Na een aantal magere jaren zijn onze commerciële inkomsten weer gestegen. ' Volgens hem blijft de club er scherp op aansturen om de gezonde financiële huishouding in stand te houden.

Categorie III

Ondanks het financiële verlies is FC Groningen bij de KNVB nog altijd ingedeeld in categorie III. Dit is de categorie waarin clubs met de meest gezonde financiële positie in het Nederlandse betaalde voetbal zijn ingedeeld.

