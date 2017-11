Acht maanden cel voor vluchtende drankrijder

Een 55-jarige automobilist uit Groningen die er vandoor ging nadat hij op 25 september bij het Friese buurtschap Oude Willem een aanrijding had veroorzaakt, is door de rechtbank veroordeeld tot acht maanden cel en een rijontzegging van vier jaar.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

Gewond

De Groninger had te veel gedronken. Hij was op de Bosweg bij Oude Willem met zijn auto op de verkeerde weghelft terechtgekomen en frontaal op een tegenligger gebotst.

De inzittenden van het andere voertuig, een ouder echtpaar uit het Friese Oentsjerk, raakten gewond. Ze zaten bekneld en moesten door de brandweer uit hun auto worden gehaald.

Het mannelijke slachtoffer had een gebroken nekwervel, zijn echtgenote had haar pols gebroken.

Vijf keer veroordeeld

De rechtbank neemt het de Groninger kwalijk dat hij zich geen moment om de slachtoffers heeft bekommerd. Meteen na het ongeval vluchtte hij het bos in. Een politieman vond hem, hij had zich verstopt achter een boom.

De man had drie keer meer gedronken dan is toegestaan. Tegen de politie zei hij dat hij niet 'gepakt' wilde worden. Hij is in het verleden vijf keer eerder veroordeeld voor dronken rijden.