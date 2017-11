In korte tijd twee scooterrijders aangereden in Stad

In het centrum van Groningen vonden woensdagmiddag kort achter elkaar twee ongevallen met scooters plaats. Voor het UMCG en in de Vissersstraat ging het mis.

Op het Hanzeplein, recht tegenover de ingang van het UMCG, werd een scooterrijder geschept door een lijnbus. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is per ambulance naar het UMCG gebracht, een ritje van nog geen honderd meter.

Gewond

In de Vissersstraat, in het noordwesten van het centrum, werd ook een scooterrijder geschept. Dit gebeurde op de kruising met De Laan. Ditmaal was een auto de tweede partij in het ongeval. Ook deze scooterbestuurder raakte gewond en werd door toegesneld ambulancepersoneel nagekeken.