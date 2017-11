Syriër mishandelt neef in Delfzijl; rechtbank mild in straf

De rechtbank heeft een 34-jarige Syriër een voorwaardelijke werkstraf van veertig uur opgelegd omdat hij zijn neef heeft mishandeld met een stok. Het incident vond op 31 maart plaats in het asielzoekerscentrum van Delfzijl.

De neef liep door de klappen een hoofdwond van tien centimeter op en brak zijn pols. Het slachtoffer had een groot aandeel in het incident, vonden de rechters. De neef had op Facebook foto's van zijn oom geplaatst waarop hij poseerde met een vrouw. Deze had hij tijdens het vluchten in Griekenland leren kennen. De in Syrië achtergebleven vrouw en kinderen van de oom raakten hierdoor van slag.

Straf lager dan eis

De straf is aanzienlijk milder dan de eis van 180 uur. De rechters hielden rekening met de omstandigheden waarin het incident plaatsvond. Een zwaardere straf zou bovendien invloed kunnen hebben op de verblijfsvergunning van de man.

