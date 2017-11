Boek 'Rock City' biedt een kijkje achter de schermen bij de Groningse popcultuur

'Terwijl de bankhangers wat lacherig worden, werkt het drietal gefocust aan het lied. En aan een nieuwe joint.' Zo luidt één van de passages uit 'Rock City' van Igor Wijnker, een boek over de rijke Groningse popcultuur. Vrijdag wordt het gepresenteerd.

'Ik woon sinds 2006 in Groningen en ik was meteen al verrast door de afwisselende muziekscene hier', vertelt Wijnker. 'Gaandeweg leerde ik mensen en plekken kennen. Na een aantal jaren besloot ik er een boek over te schrijven.'

Documentaire-achtig

Voor het boek heeft Wijnker een aantal artiesten, zoals Lou Leeuw, Joost Dijkema en Dope D.O.D., voor een langere periode gevolgd. 'Ik ben altijd wel op zoek naar levensverhalen. Ik probeerde echt hun leven te schetsen.'

'Ik ging de mensen volgen. Als een soort schaduw registreerde ik alles wat ze deden', vertelt de schrijver. Alle memorabele momenten zijn gebundeld in Rock City.

Beeldmateriaal

Naast dat Wijnker alle verhalen van de artiesten heeft gebundeld, heeft hij ook een video gemaakt. Die is hier te bekijken:

Boekpresentatie

Het boek wordt vrijdagavond op een passende wijze gepresenteerd in de Vera in Stad. Verschillende artiesten waarmee Wijnker samenwerkte, treden tijdens de presentatie op.