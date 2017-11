Nieuwe huurexperimenten Stad mogen niet leiden tot 'huurdertje pesten'

De gemeenteraad van Groningen is positief gestemd over het labelen van gezinswoningen. Dat blijkt woensdagavond tijdens een commissievergadering.

Het labelen van gezinswoningen heeft als doel om de woningzoektijd voor gezinnen te verlagen. Voor die 'labelwoningen' komen vervolgens alleen gezinnen in aanmerking. De maatregel maakt in eerste instantie deel uit van een set van in totaal drie experimenten.

De experimenten

De andere twee experimenten zijn van toepassing op zogenoemde wenszoekers, mensen met veel huurpunten die vaak een sociale huurwoning weigeren, en bijzondere doelgroepen. De raadsleden zijn ook positief gestemd over die experimenten.

Bijzondere doelgroepen

Bijzondere doelgroepen, mensen met sociale, maatschappelijke of medische problemen, worden door dit experiment verspreid over de stad en niet meer ondergebracht in een specifieke wijk of straat.

Wenszoekers

Wenszoekers krijgen tijdens het experiment te maken met 'straf' als ze zich niet afmelden bij een bezichtiging. Wenszoekers hebben veel punten en dus ook een grotere keuze uit woningen. De VVD is blij met de eventuele consequenties. Daarbij wordt gedacht aan het in mindering brengen van huurpunten. PvdA vindt echter niet dat er 'straf' opgelegd kan worden als de wenszoeker gebruik maakt van het systeem. 'Het mag geen huurdertje pesten worden', zegt Maarten van der Laan.

Ander experiment

Een mogelijk vierde experiment werd ingebracht door Carlo Schimmel (D66). Hij ziet het zitten om verkregen huurpunten ook in te zetten buiten de gemeente Groningen. Dat zou dus betekenen dat stadjers ook in aanmerking kunnen komen voor een huurwoningen buiten de gemeentegrenzen.

Coalitiegenoot PvdA kon zich ook vinden in het plan. 'Het is interessant, maar we kunnen mensen niet gaan verbannen naar Hoogezand', aldus Van der Laan. 'Ook kunnen we dan niet zeggen dat mensen ergens anders naartoe moeten als er te weinig woningen zijn.'

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) is het D66-plan 'geen rare gedachte.' Toch denkt hij dat er pas over gesproken moet worden als de herindeling met Groningen, Ten Boer en Haren een feit is. 'Het is als dienstverlening richting de bewoners niet verkeerd.'

