Rutger Smith keert terug vanuit Verenigde Staten

Rutger Smith komt terug naar Nederland. De afgelopen vijf jaar trainde de discuswerper in de Verenigde Staten. 'Voor de Kerst ben ik terug', laat hij weten vanuit Californië.

De 'Reus uit Leek' wil zich voornamelijk bezighouden met het trainen en coachen van atleten, iets wat hij ook al doet in de VS. Onder anderen twee talentvolle Indiase werpers hebben zich bij hem aangesloten. De verwachting is dat het duo ook naar Nederland verhuist.

Eigen ambities

Zelf heeft Smith ook nog sportieve ambities. Hij heeft het EK in Berlijn van 2018 nog niet uit z'n hoofd gezet. Onlangs onderging hij een kijkoperatie aan een elleboog, een ingreep die succesvol verliep.

Voor de toekomst hoopt Smith dat hij aan de slag kan bij een sportbond of het NOC/NSF.

