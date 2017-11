Deel dit artikel:











Provincie wil geen gaswinning op de Noordzee (Foto: Werkgroep Horizon Schiermonnikoog)

Ze gaan er officieel niet over, maar een meerderheid in Provinciale Staten wil proefboringen naar gas in de Noordzee voorkomen.

Een motie op initiatief van de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid is aangenomen en moet een signaal afgeven richting het Rijk, dat de vergunningen hiervoor kan verlenen richting bedrijven die deze plannen hebben. Wakker schudden Het consortium Hansa Hydrocarbons, Oranje Nassau Energie en Energie Beheer Nederland hebben een gasveld van 57 miljard kuub boven Schiermonnikoog gevonden. Maar voordat deze bedrijven er willen gaan boren, wil de provincie Den Haag wakker schudden. 'We kunnen dit niet ongemerkt laten passeren', stelt Ankie Voerman namens de Partij voor de Dieren. 'Voor ons is het belangrijk dat proefboringen invloed kunnen hebben op bodemdaling bij Schiermonnikoog. Wij vinden dat de minister daar geen risico moet nemen.' Brede steun Voerman krijgt brede steun in het provinciehuis, want behalve de coalitiepartijen SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks steunt ook de oppositiepartij Groninger Belang en de Partij voor het Noorden de motie. De VVD en de PVV zijn tegen. 'Voor ons zouden boringen naar gas op de Noordzee juist een manier zijn om de Groninger gasvelden te ontzien', stelt PVV'er Ton van Kesteren. 'Zo maak je de situatie in Groningen juist veiliger.' Belangrijke boodschap Gedeputeerde Eelco Eikenaar is tevreden met de boodschap vanuit de Staten. 'Het is een signaal, maar wel een belangrijke boodschap. Ik zal de boodschap overbrengen in Den Haag.' Lees ook: - Minister Wiebes is niet tegen proefboring Schiermonnikoog

