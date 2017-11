Lekkage in kerncentrale Emsland ontdekt

Bij onderhoudswerk aan kerncentrale 'Emsland' bij het Duitse Lingen is een kleine lekkage ontdekt.

Het gaat om een lek van koelwater dat niet als gevaarlijk wordt beschouwd, meldde het Nedersaksische ministerie van Milieu woensdag. De lekkende leiding wordt vervangen.

Jodiumpillen

De kerncentrale Emsland, circa 20 kilometer van de Nederlandse grens, is in 1988 in gebruik genomen en moet in 2022 worden gesloten. Voor het geval het echt misgaat in Lingen hebben verschillende inwoners van Groningen onlangs jodiumtabletten in de brievenbus gekregen.

