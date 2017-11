Politie spoort auto op na aanrijding bij MartiniPlaza

De auto die dinsdagavond een 45-jarige vrouw aanreed op de Leonard Springerlaan in Stad is gevonden. Dat maakt de politie woensdag bekend.

De voetgangster stak bij MartiniPlaza de weg over en werd geschept door een personenauto, die na het ongeluk doorreed. De politie riep getuigen op uit te kijken naar een grijze Chevrolet Spark met een afgebroken buitenspiegel. Dat leverde snel een concrete tip op.

Weggesleept

'RTV Noord deed een getuigenoproep om uit te kijken naar deze auto. Door een oplettende getuige werd de auto laat in de avond gesignaleerd in de Wijert. Collega's hebben de auto af laten slepen voor onderzoek.' Over de eigenaar van de auto werd geen mededeling gedaan.

Het slachtoffer van het ongleuk liep een gekneusde rib en enkele blauwe plekken op.

Lees ook:

Automobilist rijdt voetganger ondersteboven en slaat op de vlucht