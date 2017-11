Beveiligers moeten raddraaiers Noorderpoort in toom houden

Een reeks incidenten op het Noorderpoort aan de Pop Dijkemaweg in de stad Groningen heeft de school doen besluiten om externe beveiligers in te schakelen. Zij moeten een oogje in het zeil houden om de orde te bewaken.

Dit meldt het Dagblad van het Noorden woensdagavond.

Mishandeling, drugshandel en intimidatie onder leerlingen zijn aanleiding voor de beslissing. Een 18-jarige scholier werd recent zo hard toegetakeld door vijf medescholieren, dat het slachtoffer in het ziekenhuis belandde. De vechtersbazen werden daarop meteen van school gestuurd.

Kwetsbare doelgroep

'Wij zijn geschrokken van wat ons is overkomen', reageert woordvoerder Harry Bouma op de reeks incidenten. 'We hebben te maken met een kwetsbare doelgroep waarvan de meesten prima leerlingen zijn. Maar een aantal kruipt bij elkaar en stookt elkaar op. Dat leidt tot gedrag waar dit soort dingen uit voortkomen. Nu is de maat vol en moeten we optreden.'

Entree-opleiding

De geschorste scholieren zaten op een zogeheten entree-opleiding. In een traject van één jaar worden jongeren op deze school zonder vooropleiding klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Het gaat veelal om jongeren met gedragsproblemen en een multiculturele achtergrond.

Maatregelen

De ouders van leerlingen van zowel de entree-opleiding als de opleiding Veiligheid & Vakmanschap, dat in hetzelfde pand huist, zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de situatie en de maatregelen die genomen zijn. In totaal gaat het om zo'n 500 studenten.

Verder werkt de school samen met de politie, vertelt Bouma. 'We willen alles zo snel mogelijk weer op orde krijgen. De grootste onrust is nu gelukkig weggenomen.'