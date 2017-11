Donar verplettert Bosna en houdt plaatsing in eigen hand

Donar gaf woensdagavond onder leiding van uitblinker Evan Bruinsma een galavoorstelling weg in de vijfde wedstrijd om de Europe Cup. Bosna werd in MartiniPlaza met 94-56 van het veld geblazen. Hierdoor houdt de ploeg van coach Erik Braal tevens kwalificatie voor de volgende ronde in eigen hand.

Volgende ronde?

De Groningers zijn voorlopig koploper in groep A van de Europe Cup met acht punten uit vijf wedstrijden. Concurrenten Le Portel en Antwerpen Giants spelen op dit moment tegen elkaar. Donar kan op woensdag 5 december bij winst in eigen huis tegen Antwerpen plaatsing voor de volgende ronde veilig stellen.

Drie dunks

Tegen de Bosniërs speelden de withemden een uitstekende wedstrijd. De start was veelbelovend. Thomas Koenis eiste in het eerste kwart de hoofdrol voor zich op door drie keer met een dunk te scoren. Mede hierdoor liep de voorsprong aan het einde van de eerste tien minuten al op tot 23-8 in het voordeel van de thuisploeg.

Doordenderen

In het tweede kwart kwam Bosna even terug in de wedstrijd en verkleinde het gat tot 37-29 bij rust. Na de pauze denderde Donar door. Met een prachtige assist stelde Bruinsma opnieuw Koenis in staat om te dunken en bracht daarmee de stand op 43-28.

Uitblinker Bruinsma

Alles viel goed voor Bruinsma die de wedstrijd van zijn leven speelde. Na het derde kwart was het verschil opgelopen tot 29 punten in het voordeel van Donar: 67-38. In de laatste tien minuten zette de thuisploeg nog een keer aan en liet Bosna alle hoeken van het veld zien.

Verschil 38 punten

Zo kon het verschil aan het eind van de wedstrijd oplopen tot maar liefst 38 punten en wees het scorebord een 94-56 zege voor de Groningers aan. Topscorer aan de kant van de thuisploeg was absolute uitblinker Bruinsma met 34 punten. Brandyn Curry was goed voor zeventien punten.

Afwezig

Sean Cunningham ontbrak aan de kant van Donar. Hij is vanwege droevige familieomstandigheden afgereisd naar de Verenigde Staten.

Beslissend duel

Donar pakte acht punten uit vijf duels en werkte tegen Bosna tevens aan een goed doelsaldo. Het beslissende duel tegen Giants Antwerpen gaat uitmaken of de Groningers verder gaan in de Europe Cup.

