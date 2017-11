PvdA en GroenLinks: 'Stop met roken op Stadhuis-bordes', VVD is tegen

Als het aan de coalitiepartijen PvdA en GroenLinks ligt, komt er een verbod op het roken van sigaretten op het bordes van het Stadhuis. De partijen willen met die maatregel het goede voorbeeld geven.

Het rookverbod voor de ingang van het Stadhuis aan de Grote Markt kwam ter sprake tijdens een debat over gezondheidsbeleid van de gemeente Groningen. Het Groninger gemeentebestuur wil onder meer stimuleren dat kinderen rookvrij opgroeien. Ook wil de gemeente de gemeentelijke gebouwen rookvrij maken en rookvrije zones rondom de gebouwen inrichten.

Dwars

Maar waar de twee coalitiepartijen streven naar een rookvrij bordes, ligt een andere collegepartij - de VVD - vooralsnog dwars. 'We zouden hier toch niet zaal voor zaal de rokers moeten wegjagen', aldus kersverse VVD-fractievoorzitter Jasper Honkoop. 'Of gaan we straks ook bepalen op welke plekken mensen wel of niet op kauwgom mogen kauwen? Volgens mij moeten we ons met de stad bezighouden.'

'Mee bezig'

Gezondheidswethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) benadrukte ook nog eens dat alle gemeentelijke gebouwen vanaf 1 januari 2019 rookvrij moeten zijn. Daar hoort dus ook het bordes van het Stadhuis bij. 'Hoe we onze gebouwen vanaf dat moment rookvrij maken is iets waar we nog mee bezig zijn', aldus de wethouder.

Voorlopig mag er dus, tot vermoedelijke tevredenheid van de VVD, nog een sigaret op het bordes van het Stadhuis worden opgestoken.

