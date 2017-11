Directeur Stripmuseum kan weer vooruitkijken na uitspraak rechter

Opluchting bij Victor Boswijk, de directeur van het Stripmuseum in Stad. De rechtbank oordeelde woensdag dat hij tot en met de opening van het Forum niet hoeft te verhuizen. Verhuurder Libéma beet door de uitspraak in het stof.

'Ik ben heel blij. Nu hoeven we geen mensen op straat te zetten en contacten met scholen af te breken.'

Klip en klaar

Boswijk had vooraf goede hoop op een positieve uitkomst. 'De afspraak met de verhuurder is klip en klaar. Pas na opening van het Forum moeten we verhuizen.' Volgens Boswijk rook Libéma echter geld. 'Door de komst van de Primark ging de waarde van het pand omhoog, terwijl wij een lage huur betaalden. Maar vergeet niet dat de markt in 2014, toen wij de huurrechten overnamen, heel slecht was. Lullig om ons zo aan de kant te willen zetten.'

Verhuizing

Boswijk kan zijn museum nu in alle rust voorbereiden op de verplaatsing naar het Forum. Die verhuizing staat gepland voor medio 2019. Een moment om nar uit te kijken. 'We zitten al zo'n dertien jaar op dezelfde plek. We zijn wel eens toe aan verandering.'

