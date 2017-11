Grote Markt weer omgetoverd tot overdekt schaatsparadijs

Wel of geen winters weer, schaatsliefhebbers kunnen hun hart de komende 53 dagen ophalen in de stad Groningen. De Grote Markt wordt vanaf donderdag 16 november weer omgetoverd tot een waar schaatswalhalla.

'Groningen On Ice' wordt donderdag om 20.00 uur geopend door gedeputeerde Patrick Brouns en wethouder Joost van Keulen. Zij geven daarmee het officiële startsein aan bezoekers om de ijsbaan van bijna duizend vierkante meter te trotseren.

Curling- en ijshockeycompetitie

Beschik je niet over schaatsen? Niet getreurd, de ijsbaan heeft ook een schaatsverhuurafdeling. Daarnaast is er ook een horecapaviljoen en is er zowel een ijshockeycompetitie als curlingcompetitie georganiseerd. Iedere woensdagmiddag is er Kids On Ice en het weekend kan op vrijdagavonden worden ingeluid met Disco on Ice

Groningen on Ice is een initiatief van onder meer Stichting Evenementen Groningen. De ijsbaan is tot en met 7 januari in principe iedere dag geopend van 11.00 tot 23.00 uur.

