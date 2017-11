Opnieuw actie tegen megasupermarkt Eelderwolde: 'Angst bestaat dat aantal winkels omvalt'

Ondernemers en inwoners van Eelderwolde en omstreken komen opnieuw in actie tegen de komst van een megasupermarkt in de wijk Ter Borch in het dorp. Dinsdag 21 november wordt het onderwerp besproken in de gemeenteraad.

Dit meldt RTV Drenthe.

In een open brief aan de gemeenteraad doen de besturen van ondernemersverenigingen Eelde-Paterswolde (EPZakelijk) en de Commerciële Club Eelde een laatste oproep om niet in te stemmen met de plannen voor de megasupermarkt. Ze zijn bang dat het ten koste gaat van winkels in Eelde en Paterswolde.

Angst

Frank van Driel van EPZakelijk heeft een duidelijk oordeel: 'Sommige winkels kunnen door de komst van deze megasupermarkt te maken krijgen met een omzetverlies van dertig procent. De angst bestaat dan dat een aantal winkels omvalt.'

'Fors geïnvesteerd'

Eén van de ondernemers die zich grote zorgen maakt is Erwin Schlepers van de Albert Heijn in Paterswolde. 'In 2014 hebben wij in samenspraak met de gemeente Tynaarlo ons winkelcentrum compleet verbouwd en fors geïnvesteerd in de infrastructuur rondom de winkel', legt hij uit.

Hij vervolgt: 'De visie van de gemeente was dat wij ons zouden ontwikkelen tot boodschappencentrum van de regio en daarmee ook de groei van Ter Borch konden opvangen', aldus Schlepers. Hij vindt het dan ook zeer teleurstellend dat deze visie een paar jaar later alweer wordt herzien. 'De gemeente is notabene bezig om in die wijk de grootste supermarkt van de gemeente te gaan ontwikkelen!'

Verkeersontbijt

De actieclub StopTynaarlo heeft dinsdagmorgen een 'verkeersontbijt' georganiseerd. De club is bang voor verkeersoverlast door de komst van de megasupermarkt. Hoewel de gemeente zegt dat dit zal meevallen, is StopTynaarlo daar niet van overtuigd.

