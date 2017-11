Oppositie Leek: 'Geef inwoners geen valse hoop!'

De gehele oppositie in Leek is tegen een zogenaamde excessenregeling. Die regeling moet het de gemeente mogelijk maken om eigenaren van verloederde panden te beboeten. Onzin, zeggen ChristenUnie, D66 en VVD.

'Met de huidige regels kan de gemeente al dwangsommen opleggen, daar is geen extra regeltje voor nodig', vindt VVD-fractievoorzitter Tanja Haseloop.

Waar gaat het over?

De gemeente Leek kent een negental panden die de gemeente een doorn in het oog zijn. Vier daarvan staan in Tolbert, drie in Zevenhuizen, één in Midwolde en één in Leek. Er zijn meerdere brieven gestuurd naar de pandeigenaren, maar dat heeft vooralsnog niet tot actie geleid.

Onnodige regeling

Koos Siegers van de ChristenUnie wil weten wat de gemeente precies heeft gedaan om de pandeigenaren tot actie te dwingen, maar die vraag bleef onbeantwoord: 'De wethouder gaf helaas geen antwoord op die vraag.'

Valse hoop

Beide fractievoorzitters vrezen dat de inwoners een worst wordt voorgehouden. Siegers: 'Het zou met deze regel echt niet zo zijn dat een pand binnen korte tijd is opgeknapt. Een pandeigenaar zal eerder een advocaat in arm nemen dan zijn pand opknappen.'

Stemming

De coalitie, bestaande uit het CDA, GroenLinks en de PvdA heeft voor de invoer van de maatregel gestemd, de oppositie tegen. Normaal gesproken betekent dat een 'overwinning' voor de coalitie, maar dat ging woensdagavond niet op. Een raadslid van het CDA zat ziek thuis, waardoor de stemming eindigde in een gelijkspel: 8-8.

Nieuwe stemming

Bij de eerstvolgende raadsvergadering zal de stemming weer op de agenda staan. Als het zieke raadslid dan aanwezig is en er verder niemand ontbreekt, is de verwachting dat de coalitie uiteindelijk toch aan het langste eind trekt. Zij is dan met negen, de oppositie blijft met acht.

Toch hoopt Siegers nog op een ommekeer: 'Wij gaan schriftelijke vragen stellen. GroenLinks en de PvdA hebben gezegd dat zij, wanneer er nieuwe inzichten komen, hun standpunt willen heroverwegen om wel tot een oplossing te komen. Wij hopen één van die partijen, maar het liefst beide aan onze zijde te krijgen.'

De nieuwe stemming zal plaatsvinden op woensdag 6 december.

Lees ook:

- 'Boetes van gemeente Leek kunnen valse hoop wekken'