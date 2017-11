Deel dit artikel:











Fusievlog: Knallend latex in Delfzijl, Appingedam en Loppersum (Foto: RTV Noord)

Of het huwelijk tussen Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) een knaller wordt, is nog afwachten. Vanavond vragen de drie gemeenteraden elkaar in ieder geval de hand. Maar hoe denken de inwoners daarover?