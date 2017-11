'Klusjesman verdacht van moord op Groningse prostituee Monique Roossien'

De politie is door een vermissingszaak een vermoedelijke seriemoordenaar op het spoor gekomen. De man, afkomstig uit Amsterdam, wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de moord op Monique Roossien uit Groningen.

Dat schrijft De Telegraaf.

Foetushouding

Roossien, die als prostituee in Amsterdam werkte, werd in 2003 op 26-jarige leeftijd doodgeslagen. De moordenaar dumpte haar lichaam aan de rand van het IJmeer bij Amsterdam. Het werd daar bont en blauw geslagen in de foetushouding aangetroffen.

De man die wordt verdacht van de misdrijven is de 44-jarige Sjonny W., die een klusbedrijf heeft in Amsterdam. Hij werd in juni al opgepakt voor de verdwijning van de 30-jarige Sabrina Oosterbeek. De politie gaat ervan uit dat zij vermoord is.

Drie moorden

In september kwam er een tweede verdenking bij: de moord op de Roemeense Mirela Mos in 2004. Haar lichaamsdelen werden destijds in vuilniszakken in Amsterdam teruggevonden.

Nu wordt W. ook verdacht van de moord op Monique Roossien. Volgens De Telegraaf is haar zus Linda, die in Groningen woont, hiervan woensdag door de Amsterdamse politie op de hoogte gesteld.

'Mission Impossible'

Dat de zaak nu opgelost lijkt, is opvallend, vindt RTV Noord-verslaggever Peter Steinfort. 'Het leek een mission impossible. Roossien leidde een vluchtig bestaan, er waren vrijwel geen aanknopingspunten in het onderzoek. Er is ooit een beloning van 20.000 euro uitgeloofd, maar die is nooit uitgereikt.'