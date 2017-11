Politie pakt ex-leider Z-side, maar zoekt nog slachtoffers

De 40-jarige Jan B. is maandag opgepakt omdat hij een medewerker van een horecazaak aan de Poelestraat in de stad heeft mishandeld. De politie denkt dat de Stadjer nog meer op zijn kerfstok heeft.

B. werd in 2011 tot negen jaar cel veroordeeld voor onder meer het leiding geven aan een criminele organisatie, handel in cocaïne, afpersing, mishandeling en wapenbezit. B. was toentertijd de leider van de Z-side, de fanatieke aanhang van FC Groningen.

Aangifte

Vorig jaar mei werd B. vervroegd vrijgelaten, maar wel met drie jaar proeftijd. Als hij in deze tijd opnieuw in de fout ging, moest hij de rest van de straf alsnog uitzitten. Dat is nu gebeurd.

Bang om aangifte te doen

De politie vermoedt dat de Stadjer zich de afgelopen maanden opnieuw heeft beziggehouden met afpersing en mishandeling. 'Zijn slachtoffers zouden echter geen aangifte durven doen. Het verzoek aan deze mensen is om alsnog aangifte te doen. Dit kan anoniem', aldus de politie.