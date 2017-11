'Komend seizoen heeft Kids United een tribune'

De 4Mijl heeft dit jaar 90.000 euro opgebracht voor het goede doel, Kids United. Dat blijkt uit de definitieve berekening. Daarmee kan Kids United alle wensen laten uitkomen.

Er moet een mini-stadion komen, met onder andere een eigen hoofdveld met tribune, dugouts en scorebord. De kosten hiervoor waren beraamd op 80.000 euro.

'We beginnen met een tribune', zegt Onno Kukler van Kids United. 'De bedoeling is dat die er komend seizoen staat. Daarna gaan we het langzamerhand uitbouwen tot iets groters.'

Lees ook:

- Kids United is dit jaar het goede doel van de 4 Mijl