SP gaat verkiezingsstrijd aan met GemeenteBelangen (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

De SP gaat in Veendam voor een plek in de coalitie, zo is de ambitie in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het liefst zonder GemeenteBelangen, bevestigt lijsttrekker Harrie Schoonewille.

Geschreven door Martijn Folkers

Verslaggever

De SP kwam vier jaar geleden als nieuwkomer in Veendam direct op vier zetels. Schoonewille hoopt dat succes te evenaren, om zo een reëele kans te maken op een plek in het gemeentebestuur. 'We vinden dat Veendam recht heeft op een ander bestuur.' Samen met de PvdA? In de verkiezingsstrijd wil de SP gaan voor een koers zonder GemeenteBelangen, zo bevestigt Schoonewille. 'Of we in de toekomst samen optrekken met de Partij van de Arbeid? Ik heb dat nog niet met ze besproken, maar als het aan ons ligt wel. Het wordt tijd voor een ander Veendam.' Na Schoonewille is de huidige wethouder van Menterwolde, Lian Veenstra, de tweede op de lijst.