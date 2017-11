Blessureleed: Faber moet puzzelen voor duel met Vitesse

FC Groningen-trainer Ernest Faber geeft tegen Vitesse de voorkeur aan spits Tom van Weert in plaats van Lars Veldwijk. 'Lars heeft het deze week onvoldoende laten zien', aldus Faber.

Of Veldwijk zondag wél op de bank zit, is onduidelijk. Hij verliet vrijdag de training, nadat hij een tik tegen zijn enkel kreeg.

Django Warmerdam heeft last van zijn knie. Hij miste hierdoor ook het oefenduel met Preußen Münster vorige week. Zijn inzetbaarheid is eveneens onzeker.

Ziekenboeg

Daarmee is de ziekenboeg nog niet leeg, want Amir Absalem en Etiënne Reijnen zijn ziek. Of zij zondag hersteld zijn, is nog maar de vraag.

En dan is daar ook nog het ontbreken van Mike te Wierik. Hij is geschorst. Logische vervanger op de rechtsbackpositie is Todd Kane, die dit seizoen vier keer eerder in de basis startte.

Mochten de zieken en geblesseerden zondag niet kunnen spelen, dan verhuist Yöell van Nieff naar linskback, waardoor Kasper Larsen in het hart van de verdediging zijn rentree maakt na twee maanden blessureleed.

Mimoun Mahi is de beoogde vervanger van Warmerdam aanvallend aan de linkerkant van het middenveld.

Weerzien

Zondag komt Vitesse op bezoek met als aanvalsleider oud-FC'er Tim Matavz. Hij maakte tot nu toe zes goals. Met Bryan Linssen treft FC Groningen nog een bekende. De Limburger verkaste afgelopen zomer van Groningen naar Arnhem en is daar vaste waarde. Groninger Arnold Kruiswijk speelde dit seizoen drie keer in het geelzwart.

De klad erin

Na een flitsende seizoensstart, waarbij Vitesse onder andere won bij Ajax, zit de klad er een beetje in bij de ploeg van trainer Henk Fräser. De afgelopen vijf duels in de Eredivisie werd alleen gewonnen op bezoek bij SC Heerenveen. Drie keer speelden de Arnhemers gelijk en één keer werd verloren.

De afgelopen seizoenen doet de FC het in eigen huis goed tegen Vitesse. Van de laatste zes edities van FC Groningen-Vitesse werd er vijf keer niet verloren. Alleen in het seizoen 2015/2016 was Vitesse te sterk: 0-3. Vorig seizoen werd het 1-1.

FC Groningen Live

FC Groningen-Vitesse is zondag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Oetse Eilander vanaf 14.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Barend Beltman. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.

Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. FC Groningen-Vitesse begint om 14.30 uur.

Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Kane, Memisevic, Larsen, Van Nieff; Reis, Doan, Bacuna; Antuna, Van Weert, Mahi.