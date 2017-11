Deel dit artikel:











Zonnehuis Oostergast kampt met uitbraak norovirus (Foto: andyreis / sxc stock exchange)

Een afdeling van Zonnehuis Oostergast in Zuidhorn kampt met een kleine uitbraak van het norovirus. Een aantal bewoners is besmet geraakt en heeft buikgriepklachten. 'Maar dat is nu op z'n retour', zegt Petra de Haan van Zonnehuisgroep Noord.

De zorgorganisatie heeft voor medewerkers en bezoekers een aantal maatregelen in het leven geroepen. Handen ontsmetten 'Als je je zelf al niet helemaal lekker voelt, wordt je verzocht thuis te blijven. Daarnaast moet extra worden gelet op de hygiëne, door bijvoorbeeld je handen extra te ontsmetten', zegt De Haan. De maatregelen gelden tot het moment dat de besmette mensen genezen zijn.