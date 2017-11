Leek gaat meer lichtmasten vervangen door ledverlichting

De gemeente Leek gaat meer oude lichtmasten in de wijken Rodenburg en Pierskesveld vervangen door energiezuiniger ledverlichting.

In de winter van 2015/2016 kregen acht straten in beide wijken bij wijze van proef al ledverlichting. Die ervaringen worden nu gebruikt bij het vervangen van de straatverlichting in de overige straten in Rodenburg en Pierskesveld. Die klus moet in februari volgend jaar klaar zijn.

Licht wordt gedimd

Door de introductie van ledverlichting wordt de hoeveelheid licht in de wijken tussen 22.00 en 00.00 uur stapsgewijs verminderd.

Langs doorgaande wegen gaat de openbare verlichting tussen middernacht en 06.00 uur zelfs helemaal uit. Alleen zebra's en kruisingen blijven de hele nacht verlicht.