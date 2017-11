Lopend Vuur: Om de stad Groningen in te komen, laat ik de auto staan

Het verkeer richting de stad Groningen stond donderdagochtend muurvast. Oorzaak was dit keer een defecte vrachtwagen midden op het Julianaplein.

De vaste forensen richting Stad zijn inmiddels gewend om vast te staan in de spits. Door de vele werkzaamheden, onder andere aan de Zuidelijke Ringweg, wordt de binnenstad steeds slechter bereikbaar.

Pak de fiets, bus of trein

En er volgen de komende jaren nog veel meer werkzaamheden. Groningen Bereikbaar probeert met vijftig grote werkgevers om de stad de komende jaren bereikbaar te houden.

Fiets, bus en trein zijn de alternatieven.

Wat doe jij? Ga je voor werk, voor een bezoek of voor shoppen in de binnenstad met de auto of niet?

Ons Lopend Vuur

Praat mee!

Moeten sigaretten flink duurder worden?

Woensdag hadden we het over de prijs van een pakje sigaretten in ons Lopend Vuur. De accijnzen stijgen met 41 cent en daar komt nog eens BTW overheen. We stelden: Maak sigaretten maar flink duurder. Van de 4.368 stemmers is 55 procent het hiermee eens.