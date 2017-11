Rondje Groningen: creatieve oplossing voor scooterprobleem en een handige kaart voor de Sint

Wat zijn de meest opvallende berichten in en om Groningen op sociale media? We zetten ze iedere dag op een rij in Rondje Groningen. Met vandaag een creatieve scooter en een handige kaart voor Sinterklaas.

1) FC Groningen blikt terug

FC Groningen speelt zondag tegen Vitesse. De FC blikt terug op het vorige duel tegen de club met een prachtig doelpunt.

2) Zondag gratis naar het Nederlands Stripmuseum

De rechter heeft woensdag besloten dat het Stripmuseum in Stad op dezelfde plek mag blijven, totdat het Groninger Forum klaar is. Het museum viert dit met een gratis open dag.

3) Verkiezingstour Midden-Groningen in volle gang

Volgende week woensdag zijn er verkiezingen in Westerwolde en Midden-Groningen. De verkiezingstour doet verschillende plaatsen aan tijdens de campagne.

4) Driepersoons scooter

Martin Specken heeft een creatieve oplossing voor de grote hoeveelheid scooters in de binnenstad: een driepersoons scooter in het techniekmuseum in Zagreb.

5) Het Lauwersmeer

Arjan Sijtsma maakte deze prachtige foto van een kade bij het Lauwersmeer.

[Instagram:https://www.instagram.com/p/BbjQNEhH1py/]

6) Astraat dit weekend weer open

De gemeente Groningen is druk aan het werk in de Astraat, die aankomend weekend weer open gaat.

7) Tip voor Sinterklaas en Pieten

Met behulp van deze kaarten kunnen Sinterklaas en zijn Pieten bekijken hoe alle daken eruit zien.

8) Het is vlees noch vis

Misschien voelen vegetariërs zich bij deze supermarkt niet helemaal begrepen.

9) Marco Borsato geeft een extra concert

Marco Borsato geeft in april een concert in Groningen. Omdat het eerste concert al snel was uitverkocht, wordt er een tweede gegeven.

10)

Groningen gaat tóch boven Amsterdam

Een paar weken geleden zagen we deze advertentie van de Universiteit van Amsterdam in Groningen voorbij komen. Volgens de vandaag verschenen Keuzegids voor universiteiten is de UvA opnieuw de slechtste universiteit.

11) Politie zoekt opvallende gitaar

Afgelopen weekend is een opvallende gitaar gestolen in de C.H. Petersstraat in Groningen. De politie hoort het graag als iemand die heeft gezien.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Kijk maar.