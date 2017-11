Leek trekt half miljoen uit voor verduurzaming

Inwoners van de gemeente Leek kunnen aanspraak maken op een duurzaamheidslening bij de gemeente. Met het geld kunnen ze energiebesparende maatregelen voor hun huis nemen. Er is 500.000 euro beschikbaar gesteld.

Volgens wethouder Morssink draagt dat bij aan het doel van de gemeente Leek: 'De gemeente wil een energiezuinige en groene gemeente zijn. Met de duurzaamheidslening kunnen we woningeigenaren een extra steun in de rug geven om duurzame investeringen in de eigen woning mogelijk te maken.'

De lening kan vanaf 1 december worden aangevraagd via een digitaal aanvraagformulier. Op de website van de gemeente staat meer over de lening.