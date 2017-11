Vriendin zedenverdachte: 'Er wordt een vuil spelletje met hem gespeeld'

Hij wordt verdacht van verkrachting, ontucht en verboden wapenbezit. Maar volgens de vriendin van Albertico M. uit Groningen spelen de slachtoffers een vuil spelletje met hem.

De 45-jarige Albertico zit sinds vorig jaar oktober vast. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om zeven slachtoffers, variërend in de leeftijd van 12 tot en met 19 jaar.

Drank en drugs

Volgens justitie bestaat er geen professionele relatie tussen de verdachte en de slachtoffers, maar hebben ze elkaar op straat leren kennen. Drank en drugs in ruil voor seks en onderdak, althans dat is de verdenking.

In de meeste gevallen gaat het om meiden met een verstandelijke beperking of ernstige gedragsproblemen. Uit onderzoek van RTV Noord blijkt dat in ieder geval twee slachtoffers ten tijde van het vermeende misbruik onder toezicht van Wilster Jeugdhulp stonden. Dat is een onderdeel van stichting Het Poortje in de stad Groningen.

Team Mensenhandel

'Als we een melding van een verkrachting binnen krijgen, dan trekken we onmiddellijk bij de politie en de inspectie aan de bel', vertelt woordvoerder Géanda Prozée. 'Wij kregen signalen dat de verdachte contact zou onderhouden met meerdere jongeren van Wilster, maar zeker weten deden we dit niet.'

'Daarop hebben we toen toch contact opgenomen met het Team Migratiecriminaliteit en Mensenhandel (TMM) van de politie.'

Om beïnvloeding van het onderzoek te voorkomen heeft de politie ons destijds gevraagd om de betrokken meiden verder met rust te laten', aldus Prozée. 'Wel hebben we de signalen van deze 'specifieke loverboy-problematiek' intern besproken, want we willen in gesprek blijven met de jongeren over risico's, weerbaarheid en preventie.'

'Die meiden sporen niet helemaal'

Eén van de andere slachtoffers blijkt destijds weggelopen uit een instelling in Rotterdam. Ze werd uiteindelijk aangetroffen in het appartement van de verdachte aan de Nieuweweg in de stad. 'Die meiden sporen niet helemaal', is alles wat de vriendin van de verdachte kwijt wil. Inhoudelijk op de verdenking tegen Albertico M. ingaan, wil ze niet.

De behandeling van de rechtszaak werd donderdag uitgesteld omdat er nog twee getuigen gehoord moeten worden. Bovendien wil de verdachte nog een getuige horen. Het gaat om zijn voormalige huisgenoot. Hij heeft een week de tijd gekregen van de rechtbank om de contactgegevens van deze getuige te achterhalen, zodat hij gehoord kan worden. De inhoudelijke behandeling is waarschijnlijk volgend jaar februari.

Vrijwillig

Albertico M. ontkent dat hij de minderjarige meisjes met een vinger heeft aangeraakt. In het geval van de meerderjarige meisjes zou er geen sprake van dwang zijn geweest, maar van vrijwillige seksuele handelingen.